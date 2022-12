„Papst Benedikt XVI. war ein Gigant des Glaubens“

Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, würdigte Benedikt XVI. als „einen der größten Theologen seiner Zeit“. „Er hatte in allen Dingen, nicht zuletzt in seinen Schriften und seinen Predigten, seinen Blick auf Jesus Christus gerichtet, die Verkörperung des unsichtbaren Gottes“, so das geistliche Oberhaupt der Church of England in einer Mitteilung am Samstag. Benedikt habe zudem mit seiner Entscheidung zum Rücktritt vom Amt des katholischen Kirchenoberhaupts die „Zerbrechlichkeit des Menschen“ anerkannt.