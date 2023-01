Polizisten beschlagnahmten 616 Kilo Pyrotechnik

Bei den Pyrotechnik-Kontrollen an der Nordgrenze Oberösterreichs wurden im Dezember insgesamt ca. 2800 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei gab es insgesamt 512 Sicherstellungen von pyrotechnischen Gegenständen. Darunter 55 Sicherstellungen in der Kategorie F2, 275 Sicherstellungen in der Kategorie F3, 151 Sicherstellungen in der Kategorie F4 und 31 sonstige Sicherstellungen bzw. Sicherstellungen in nicht zuordenbare Kategorie.