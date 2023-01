„Atomkraft-Abhängigkeit ist eine fatale Sackgasse“

Im Kampf gegen den Klimawandel spielen in der EU seit 1. Jänner Atomkraftwerke (AKW) eine Rolle: Die umstrittene Ergänzung zur Taxonomie-Verordnung, wonach Investitionen in AKW als klimafreundlich gelten, ist in Kraft getreten. Daran ändert vorerst auch eine Klage Österreichs beim Europäischen Gerichtshof nichts. Oberösterreichs Umweltlandesrat Stefan Kainder (Grüne) hält das Festhalten an der Atomkraft für fatal - am Beispiel der AKW-Großmacht Frankreich.