Double-Double von Pöltl bei knapper Spurs-Pleite

Die San Antonio Spurs gehen mit einer knappen Niederlage ins Jahr 2023! Das Team des Wieners Jakob Pöltl verlor zu Silvester (Ortszeit) in der NBA 125:126 gegen die Dallas Mavericks. Der 27-jährige Center schrieb mit 19 Punkten und 15 Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem verbuchte er sechs Assists in 29:50 Minuten. Überragender Spieler auf dem Parkett war Luka Doncic, der 51 Zähler für Dallas verzeichnete.