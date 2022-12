Unbekannter löste heftigen Unfall in Innsbruck aus

Weil ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einem Pkw-Lenker (27) am Freitagnachmittag den Vorrang nahm, kam es in einem Kreisverkehr in der Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße in Innsbruck zu einem Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen. Die Polizei sucht nach dem Flüchtigen.