Polizei schickt ihre Hunde in die Böllerzone

Wie die „Krone“ berichtete, versetzten am 31. Oktober Scharen an Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Innenstadt in Angst und Schrecken. Die Halbstarken warfen mit Böllern und selbstgebastelten Sprengkörpern. Kritik von Augenzeugen: Die Polizei sei zu spät und zu zögerlich eingeschritten.