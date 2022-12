So will die Polizei das Schlimmste verhindern

Laut und bunt wird es aber wohl dennoch werden, was den tierischen Bewohnern insbesondere in den Ballungszentren massiv zusetzt. „Krone“-Tierexpertin Maggie Entenfellner: „Ich gehe so gut wie gar nicht auf die Geräuschkulisse ein, um meine Tiere in ihrer Angst nicht noch zu bekräftigen. Ich schaffe Rückzugsorte und bleibe um Mitternacht mit ihnen in der Wohnung, so klappt es für uns am besten.“