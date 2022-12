Rekordmenge an illegaler Pyrotechnik abgenommen

„Wenn in Österreich weniger Feuerwerkskörper verkauft werden, dann besorgen sich die Leute die Sachen eben woanders“, sagte Bezirksinspektor Markus Kreilmeier, Experte für den Bereich Sprengstoff und Pyrotechnik bei der Landespolizeidirektion. Die Zahl der illegalen Pyrotechnik werde daher laut seiner Einschätzung in den nächsten Jahren noch weiter steigen, er glaubt an kein Umdenken bei den Bürgern.