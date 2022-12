Die Erfolgsgeheimnisse von Überfliegerin Pinkelnig

Eva Pinkelnig hat einen bewegenden und vor allem beeindruckenden Weg hinter sich. Der sie nun an die Spitze des Skisprung-Weltcups geführt hat. Der aber auch ganz anders hätte enden können, wäre sie selbst nicht so stark gewesen. Ein Sturz im Training 2016 in Oberstdorf, mit schweren Kopfverletzungen. Ein weiterer Trainingssturz 2020 in Seefeld, nachdem sie aufgrund eines Milzrisses notoperiert werden musste.