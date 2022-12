Corona-Albtraum zu Ende, Lebensfreude kehrt zurück

Das wünschen sich die Jungs für 2023

2022 ist bald im Rückspiegel. „Dieses Jahr verging so schnell, Wahnsinn“, sagt Schlagzeuger Jojo, „weil eben so viel passiert ist, wir waren alle mit so vielen Dingen beschäftigt.“ Clemens sieht es ähnlich: „Wir sind älter geworden, haben die Dinge intensiver mitbekommen. Es war wirklich ein verrücktes Jahr.“