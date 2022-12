Berger: „Ich würde mich als katholisch bezeichnen“

„Restriktiver Außengrenzschutz ist notwendig“

In der Asylfrage vertritt der Tiroler Bischof eine andere Position als die ÖVP, er spricht nicht von einer Flüchtlingskrise, sondern von einer Unterbringungskrise. Wie ist das vereinbar?

Die ÖVP hat ein christlich-soziales Wertefundament, das spiegelt sich auch in den Positionen wider. Restriktiver Außengrenzschutz ist notwendig, um jenen zu helfen, die wirklich Hilfe brauchen und dass wir in einem offenen Europa ohne Grenzen leben können. Da haben wir eine Problematik, die wir klar erkennen.