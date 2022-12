Tiroler neuer Generalsekretär der Jungen ÖVP

Berger, ein gebürtiger Kufsteiner, sieht die Jugendorganisation der Volkspartei mit über 100.000 Mitgliedern, wie es in einer Aussendung hieß, als „treibende Kraft der österreichischen Innenpolitik“. „Wir vertreten junge Anliegen in den Gemeinden, im Bezirk, im Land und auf Bundesebene“, so der künftige Generalsekretär.