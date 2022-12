Staatssekretärin Plakolm: „Asylsystem ist kaputt“

Bei den unter 18-Jährigen ist die Situation noch deutlicher: Bei mehr als 11.400 Asylanträgen sind 98,8 Prozent Burschen. „Allein an dieser Zahl erkennt man, wie kaputt das Asylsystem ist“, warnt Jugendstaatssekretärin Plakolm. Es gebe hier eine enorme Schieflage. Plakolm bringt Vergleiche: „Wir haben mehr Asylanträge von unter 18-jährigen Burschen, wie wir Volksschulkinder im gesamten Burgenland beziehungsweise Einwohner in Zell am See haben. Das geht sich nicht mehr aus.“