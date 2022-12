Schwere Kritik des Rechnungshofs an STW Wolfsberg

Die Geschäftsjahre der STW Wolfsberg von 2017 bis 2021 hat der Landesrechnungshof (LRH) unter die Lupe genommen. Pro Jahr fehlten den Stadtwerken zwischen 1,21 und 1,64 Millionen Euro. Nur durch Querfinanzierungen aus den Gebührenbereichen Kanal und Umwelt konnten die Abgänge der anderen Bereiche finanziert werden, so die Prüfer. Lediglich 0,7 Prozent der Wasserleitungen seien pro Jahr saniert worden: Es würde in diesem Tempo 144 Jahre dauern, um das Netz auf Vordermann zu bringen. Kritik gibt es auch an der Gehaltspyramide für die 76 Mitarbeiter: Ein Abteilungsleiter verdient mehr als der Geschäftsführer.