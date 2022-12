Delogierungen: 518 Fälle konnten verhindert werden

Dennoch: Die Zahl der Delogierungen ist laut Caritas zuletzt wieder gestiegen. Coronabedingt gab es allerdings in den letzten zwei Jahren einen Rückstau an Zwangsräumungen. Genaue Zahlen dazu werden von Wiener Wohnen also erst noch ausgewertet. Da man im kommenden Jahr 2023 einen Ansturm erwartet, wird es daher ab Mitte Jänner zweimal in der Woche eigene Beratungstermine mit speziell geschulten Sozialarbeitenden geben.