Radweg-Stück beseitigt Schikane am Wiener Gürtel

Das Queren der Mariahilfer Straße per Rad erinnerte bisher in Wien eher an eine künstliche Schikane einer Rennstrecke als an einen Radweg: sieben Ampeln und zweimal über den Gürtel statt direkt von A nach B. Nun ist die Problemstelle entschärft, indem eine Baustellenspur „gestibitzt“ wurde.