Nick Cave: Als der Messias noch wild und jung war

Mit all seinen Schwächen

Mordue arbeitete mehr als zehn Jahre an diesem Werk und gibt im Buch freimütig zu, zwischendurch fast den Verstand verloren zu haben. Cave selbst sprach ihm schlussendlich gut zu und ermutigte ihn zum Fertigwerden. Besonders herausragend sind die Beschreibungen der wilden Spät-70er-Erfahrungen in Melbournes In-Club „Crystal Ballroom“, einzelne Rückschauen über Caves On-Off-Beziehung mit seiner ersten großen Muse Anita Lane und über den gockelhaften Kampf zwischen Cave und Teilzeit-Bandmitglied Rowland S. Howard, der mit nur wenigen Entscheidungen („Shivers“) aus dem Einen einen Welt-Superstar und aus dem Anderen eine krachend gescheiterte Künstlerexistenz machen sollte. In seiner präzisen und nahezu lückenlosen Aufklärung bringt Mordue auch Cave-Insidern einen garantierten Mehrwert. Viele Bücher über Musiker schimpfen sich Biografien oder Enzyklopädien, so rund, umfassend und spannend wie „Jugendfeuer“ sind aber nur die Wenigsten verfasst. Wer Nick Cave abseits seines Gottstatus kennen lernen will, ist hier goldrichtig.