Paris-Täter hatte Asylcamp mit Schwert attackiert

Der 69-Jährige hatte am Freitag blindlings in den Straßen von Paris um sich geschossen, in dem Viertel rund um das kurdische Gemeindezentrum, wo sich auch mehrere Lokale befinden, war Panik ausgebrochen. Neben dem kurdischen Gemeindezentrum schoss der Angreifer auch in einem Restaurant und einem Friseursalon gegenüber dem Zentrum. Drei Menschen starben durch die Schüsse, weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde verhaftet und befindet sich in Polizeigewahrsam.