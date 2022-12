Drei Tote und Verletzte bei Schüssen in Paris

Ein 69-jähriger Mann habe im 10. Arrondissement von Paris (in der Rue d‘Enghien, Anm.) mehrere Schüsse abgegeben. Laut einer Augenzeugin waren es sieben oder acht. Abgefeuert wurden sie in einem kurdischen Gemeindezentrum, in einem Restaurant und einem Friseursalon. Ein Ladenbesitzer aus einem Nachbargebäude sprach von „totaler Panik“, das Personal habe sich aus Sicherheitsgründen selbst eingesperrt. Die kleine Straße liegt nicht weit von bekannten Kaufhäusern und hat viele Restaurants.