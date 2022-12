Bitte jetzt besondere Vorsicht vor Zimmerbränden!

Kerzen und Teelichter

- Lassen Sie Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen.

- Sorgen Sie dafür, dass Kerzen sicher und aufrecht stehen.

- Verwenden Sie nur unbrennbare Kerzenständer, die groß genug sind, um flüssiges Wachs aufzufangen.

- Stellen Sie Kerzen in angemessenem Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen auf (Vorhänge, Dekorationsmaterial, Tannenzweige, Tischtücher usw.).

- Lassen Sie Kinder nie allein in der Nähe von brennenden Kerzen spielen.

- Auch Haustiere können Kerzen umstoßen.

- Teelichter sind nicht sicherer als gewöhnliche Stumpen- oder Stabkerzen. Sie sollten in einem Abstand von sieben bis zehn Zentimetern auf nicht brennbaren Unterlagen aufgestellt werden. Teelichter entwickeln beim Abbrennen nämlich eine erhebliche Hitze, insbesondere die kleine Trägerschale.



Adventkränze und Christbäume

- Halten Sie Adventskränze und Christbäume feucht (besprühen mit Wasser).

- Kerzen auf sehr trockenen Kränzen sollten wegen der erhöhten Brandgefahr überhaupt nicht mehr angezündet werden.

- Stellen Sie Christbäume oder Kränze nicht neben der Heizung oder Wärmequellen auf.

- Halten Sie zu Vorhängen einen Sicherheitsabstand von 50 cm.

- Platzieren Sie die Christbaumkerzen nicht zu nahe an Zweigen oder Schmuck. Besonders gefährlich sind Papierschmuck oder Strohsterne. Der Abstand nach oben sollte mindestens 40 cm betragen.

- Lassen Sie die Fenster geschlossen, um zu vermeiden, dass die Vorhänge über eine Kerzenflamme geweht werden.

- Verwenden Sie einen stabilen Christbaumständer und stabile Kerzenhalterungen.

- Zünden Sie die Kerzen beginnend von der Baumspitze von oben nach unten an. Beim Auslöschen genau umgekehrt

- Verwenden Sie keine Sternspritzer. Die Funken sind unberechenbar und bergen ein besonders großes Brandrisiko.

- Eine sicherere Alternative zu Wachskerzen sind LED-Christbaumkerzen oder LED-Lichterketten.

- Halten Sie Löschmittel parat.