So werden Sie lästige Muskelverhärtungen los

Sind bereits Beschwerden vorhanden, so können Betroffene laut Rauch selbst Maßnahmen zur Linderung ergreifen - etwa mit Faszienrollen oder Massagepistolen. „Dadurch wird die lokale Durchblutung verbessert und die wahrgenommenen Schmerzen gelindert“, so der Experte. Dennoch ist es in den Augen von Benjamin Rauch für die optimale Funktion eines Muskels unerlässlich, diesen spezifisch in seiner Form und Arbeitsweise mittels regelmäßigen Trainings zu beanspruchen.