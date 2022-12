Asylwerber-Betreuung im Fokus: VfGH prüft Gesetz

In einer Aussendung am Freitag wurde betont, dass laut BFA-VG Asylwerbern für Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVwG) von Amts wegen kostenlos ein Rechtsberater zur Seite zu stellen ist. Dessen Aufgabe sei es, den Betroffenen bei der Einbringung einer Beschwerde an das BVwG zu unterstützen. Auf Ersuchen des zu Beratenden habe der Berater auch im Verfahren zu vertreten.