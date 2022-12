So schlägt Weihnachten nicht auf den Magen

Viel Essen, Alkohol und wenig Bewegung - das ist eine „explosive“ Mischung und tut in den meisten Fällen unserem Körper nicht gut. Doch wie geht man vor, damit all das nicht passiert? „Wir sollten Strategien befolgen, die uns diese Zeiten möglichst ohne größere Gewichtszunahmen verbringen lassen können. Als erste Maßnahme könnte ein Tag der Entlastung eingeplant werden“, sagt Dr. Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin und Referentin für Vorsorge- und Gesundheitsmanagement in der Ärztekammer für Oberösterreich.