Serienmörder soll nach 19 Jahren Haft freikommen

Der Franzose - er wurde während der französischen Kolonialzeit in Saigon geboren - hat in der Vergangenheit zugegeben, mehrere westliche Touristen ermordet zu haben. Es wird angenommen, dass er in den 1970er-Jahren mindestens 20 Menschen unter anderem auf dem sogenannten Hippie-Trail in Afghanistan, Indien, Thailand, der Türkei, Nepal, Iran und Hongkong getötet hat.