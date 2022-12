Frau verlor bei Brand in Innsbruck ihr Bewusstsein

Nachdem eine 36-Jährige am Mittwochvormittag für rund eine halbe Stunde ihre Wohnung verlassen hatte, fand sie bei ihrer Rückkehr ihre Mutter bewusstlos am Boden liegen. Diese erlitt offenbar eine Kohlenmonoxidvergiftung und wurde in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Als Ursache kann nach derzeitigen Erkenntnissen ein Wärmestau im Bereich des Kamins, innerhalb des Mauerwerkes, angenommen werden“, heiß es seitens der Polizei.