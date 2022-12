Aktivisten sehen im Protest eine gelungene Aktion

Die jungen Klimaaktivisten der Bewegung „Erde brennt“ freuen sich über ihre erfolgreiche Protestaktion in der Salzburger Altstadt. Wie berichtet, proklamierten die Studenten am Dienstag ihre Botschaft gegen den Klimawandel am Kapitelplatz. Das riesige Plakat mit der Aufschrift „Advent, Advent, die Erde brennt“ auf der goldenen Kugel sorgte aber nur kurz für großes Aufsehen. Denn: Nach nur kurzer Zeit ließ das Magistrat das Transparent wieder entfernen. Der Aktivist Max sieht trotz der Kürze einen gelungen Protestakt. „Wir haben die Kugel ausgewählt, weil sie an die Erdkugel erinnert. Unsere Erde brennt und es braucht Veränderungen in der Gesellschaft“, kritisiert der Student.