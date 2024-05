Mit „Tulpen-Pep“ zurück zur Bullen-DNA

Das spiegelt den Fußball wider, den Lijnders in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Jürgen Klopp als dessen Co-Trainer den Stars des FC Liverpool zu verinnerlichen versuchte. Während der 56-Jährige nun eine Auszeit nimmt, kann Lijnders, der auf den Spitznamen „Pep“ hört, mit Vitor Matos auf einen Vertrauten aus einer Zeit in England bauen. Der Portugiese, der als Entwicklungscoach in Liverpool tätig war, wird künftig als Co-Trainer in der Mozartstadt fungieren. Wie es mit Florens Koch und Alexander Hauser, die aktuell diesen Job ausüben, weitergeht, ist derzeit noch unklar. Währenddessen laufen bei den Bullen die Vorbereitungen auf das Bundesliga-Finale am Sonntag.