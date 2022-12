Prokops Hunger auf neue Essen-Start-ups

Mit einer innovativen Idee unterstützt der aus der TV-Show „2 Minuten 2 Millionen“ bekannte niederösterreichische Investor Heinrich Prokop heimische Lebensmittel-Start-ups bei ihrer Expansion. Seine Firma Clever Clover mit Sitz in Amsterdam hat in Österreich mit der Billa-Mutter Rewe und der Erste Bank das Kollaborationsprojekt „startupticket.at“ am Laufen.