„Was will ich mit diesem Rückstand bei einer WM?“

Viertbester ÖSV-Riesentorläufer

Als 18. fuhr der Mellauer da zudem sein bestes Saisonergebnis ein. Mit 37 Punkten liegt er aktuell im Riesentorlaufweltcup auf Rang 21, ist damit viertbester Österreicher - und somit auf Kurs in Richtung eines Starts bei der Weltmeisterschaft in Courchevel im kommenden Februar? „Natürlich hat man die WM ein wenig im Hinterkopf“, gibt der Head-Pilot ehrlich zu. „Allerdings muss ich mir bei den Rückständen, die ich am Wochenende aufgerissen habe, schon die Frage stellen, was ich bei einer WM will.“ Mit Adelboden (7. Jänner) und Garmisch (29. Jänner) bleiben ihm aber noch zwei Chancen, den Rückstand zu verringern und sich für ein WM-Ticket zu empfehlen.