„Wir wissen nicht, ob Jonas überhaupt sehen kann“

Herzfehler und Unglück im Spital

Seit einem Spitalsaufenthalt ist der Sohn ein 100-prozentiger Pflegefall – und wird es vermutlich sein restliches Leben lang bleiben. Jonas war am 17. Dezember 2019 mit einem Herzfehler (Fallot’sche Tetralogie) zur Welt gekommen, war am 2. Jänner 2020 sechs Stunden lang operiert worden. Auf der Intensivstation musste er künstlich beatmet werden. „Eine Ärztin wollte in der Nacht zum 7. Jänner den Beatmungsschlauch austauschen, dabei dürften die Lungengefäße zugemacht haben – sie brachte den Tubus nicht mehr rein“, sagt Tina. Bis Jonas reanimiert und an eine Herz-Lungen-Maschine angeschlossen wurde, sei sein Gehirn massiv geschädigt gewesen, so die 41-Jährige, die um 1.30 Uhr ein nächtlicher Anruf aus dem Spital ereilt hatte. „Das war ein unglaublicher Schock, wir wussten nicht, wie stark beeinträchtigt er ist und durften ihn erst gegen 10 Uhr endlich sehen“, erinnert sich die Mama mit Grauen.