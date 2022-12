„Wir wollen uns sportlich neu ausrichten“

„Steirerkrone“: Erich, Hand aufs Herz: War es von Vornherein klar, dass nur Markus Schopp Trainer in Hartberg werden kann?

Korherr: Es war klar, dass es eine Veränderung geben muss, der Druck der Öffentlichkeit und auch intern im Verein war zu groß, um Klaus Schmidt zu halten. Es hat Gespräche mit anderen Trainern gegeben, um Möglichkeiten auszuloten. Getroffen habe ich mich aber nur mit Markus. Ich hab gesagt, ich will auf einen Kaffee nach Graz kommen Jetzt bin ich sehr erleichtert, weil ich weiß, was ich an ihm habe. Das hätte ich bei keinem anderen Trainer sagen können. In unserer ersten Saison haben wir kaum Spieler unter Vertrag gehabt und es hat dennoch funktioniert. Ich bin auch stolz, dass wir ihn reaktivieren konnten. In der Öffentlichkeit ist das ja bezweifelt worden.