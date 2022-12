Gericht: Britische Ruanda-Abschiebeflüge legal

Ein britisches Gericht hat die Pläne Großbritanniens als rechtmäßig eingestuft, illegal in das Land eingereiste Flüchtlinge nach Ruanda in Ostafrika abzuschieben. Die Pläne der britischen Regierung verstießen nicht gegen die Genfer Flüchtlingskonvention, hieß es in einer vom Londoner High Court am Montag veröffentlichten Erklärung. Ruanda begrüßte das Urteil. Kritik kam von Hilfsorganisationen.