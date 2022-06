London: Gericht untersagt Abschiebung nach Ruanda

Bischöfe in offenem Brief: „Schande für die Nation“

Nach Medienberichten soll sogar der zu politischer Neutralität verpflichtete Thronfolger Prinz Charles das Vorgehen als „entsetzlich“ bezeichnet haben. Die Bischöfe der Church of England sprachen in einem offenen Brief, den die „Times“ veröffentlichte, von einer „Schande für die Nation“.