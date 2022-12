Eishockey-Wirrwarr gleicht einem gordischen Knoten

Doch keine Angst: Es ist nicht so, dass das Terrain, auf dem die Black Wings zuletzt in Asiago mit 4:2 gewannen, brüchig wäre. Nein, das ist es nicht! Aber das Linzer Eishockey-Eis grummelt, knirscht und knackst. Weil der EHC trotz starkem Aufwärtstrend weiter an den Folgen der Selbstzerfleischung im Jahr 2020 knabbert. Trotz Neo-Boss Peter Nader! Der mit der alten Führung aber „wirtschaftlich noch so verbunden ist, dass der eine ohne den anderen nicht kann“, sagt Konrad Linner.