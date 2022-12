Harry und Meghan werfen Royals Doppelmoral vor

Bereits zuvor hatten Harry (38) und Meghan (41), die mit ihren beiden Kindern in den USA leben, immer wieder schwere Vorwürfe gegen das Königshaus erhoben. Erst in dieser Woche sagten sie in der Netflix-Dokumentation über ihren Ausstieg, dass Mitglieder des Palasts Medien negative oder gar falsche Informationen über das Paar zugesteckt hätten. Harrys Vater Charles hätte Unwahrheiten verbreitet, von seinem Bruder Prinz William sei er angeschrien worden.