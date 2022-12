Harry und Meghan kommen zu König Charles‘ Krönung

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan sorgen in Großbritannien seit dem Megxit für permanente Aufruhr im hiesigen Königshaus - und erfahren dadurch nicht nur vom Palast Ablehnung. In einer neuen Netflix-Dokumentation reden sie sich ihren Kummer von der Seele, berichten von der „Wahrheit“ und machen sich in der Familie so vermutlich nur noch mehr Feinde als Freunde. Trotz all der Unstimmigkeiten und Problemen mit der Royal Family aber sollen die beiden trotzdem zu König Charles III. Krönung im kommenden Jahr eingeladen werden.