Zirkusartisten sollen Russen an Front unterhalten

Die russischen Truppen hatten nach Behördenangaben erst kürzlich Besuch: Verteidigungsminister Sergej Schoigu sah sich die Positionen des Militärs in der Ukraine an. „Der Leiter der russischen Militärbehörde hat die Stationierungsräume der Streitkräfte abgeflogen und die Frontstellungen der russischen Einheiten im Gebiet der speziellen Militäroperation besichtigt“, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal mit.