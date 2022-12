Simon Bucher Sechster im Kurzbahn-WM-Finale

Bucher steigerte sich im Bewerbverlauf von 50,06 Sek. im Vorlauf und 49,72 im Semifinale auf die neue OSV-Topmarke. Der ASV-Linz-Athlet war im Juni in Budapest auch auf der Langbahn WM-Sechster über 100 m Delfin geworden. Über 50 m Delfin hatte Bucher in Australien WM-Rang elf erreicht. Über die doppelte Distanz fehlten ihm auf den Sieger Chad le Clos (RSA) 0,80 Sek., das Silber von Ilya Kharun (CNA) war 0,36 Sek. entfernt. Bronze ging in 49,12 an Marius Kusch (GER). Über 100 m Delfin der Frauen gewann die Kanadierin Margaret MacNiel in Weltrekordzeit von 54,05.