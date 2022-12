„Die schwierigen Zeiten haben mich ermutigt“

„Gerade die schwierigen Zeiten, in denen wir leben, haben mich zu dem kommenden Dreikönigskonzert unter dem Motto ,Freunde, das Leben ist lebenswert’ ermutigt“, erzählt er. Mit seiner Bläserphilharmonie Salzburg will Angerer das Publikum durch eine ganz besondere Klangästhetik auf höchstem Niveau begeistern: „Von fröhlich stimmender Musik über klingende Momente des Glücks bis hin zu beschwingter Tanzseligkeit und humorvollen Melodien – all das erwartet die Leute am 6. Jänner im Großen Festspielhaus.“