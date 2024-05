Mobbing trieb Bub (10) in den USA in den Suizid

Drohungen kamen auch über soziale Medien

Die Schikane sei erst kürzlich in einem Schulbus eskaliert, als Sammy im Schulbus verprügelt worden war. Die Angreifer hätten ihn zudem letzte Woche schließlich in einer Toilette in die Enge getrieben. „Seine zerbrochene Brille liegt dort drüben in einem Gedenkschrein, den meine Kinder gebaut haben“, so der Vater. Auch über Snapchat sei der Bub bedroht worden. „Ich werde dich verprügeln, wenn du zur Schule kommst“, hätte eine der brutalen Nachrichten gelautet.