Salzburger Landeskliniken fehlen dutzende Ärzte

Dass die Pflegekräfte an allen Ecken und Enden fehlen, ist klar. Auch der Ärztemangel stellt aber mittlerweile ein zunehmendes Problem dar. So waren bei den Salzburger Landeskliniken (SALK) Anfang Dezember knapp 46 Ärzte-Stellen unbesetzt. Die freien Arbeitsplätze verteilen sich über die fünf Salzburger Standorte und betreffen vor allem den Nachwuchs. Mehrheitlich fehlen Ärzte für die Basisausbildung und für die Facharzt-Ausbildung. Ein Kliniksprecher begründet den Mangel an Nachwuchs mit dem demografischen Wandel. „Es gibt zu wenige junge Menschen für zu viele offene Stellen“, sagt er.