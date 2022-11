Mit Petitionen gegen den Kinderärztemangel

Die immer weniger werdenden Kassen-Kinderärzte werden pünktlich zur Landtagswahl zum Politikum. Besonders prekär ist die Lage im Weinviertel. Alleine in den Bezirken Gänserndorf und Mistelbach haben drei Mediziner ihren Vertrag mit der ÖGK mit Jahresende aufgekündigt. „Diesen Wahnsinn können wir nicht mehr einfach so hinnehmen“, kündigen die beiden SP-Bezirksvorsitzenden Melanie Erasim und Rene Zonschits eine gemeinsame Petition an, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. „Viele können sich Wahlärzte nicht leisten. Wir werden alle uns zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung setzen, um dieses Problem bei den zuständigen Stellen bewusst zu machen."