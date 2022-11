Ärztemangel durch „Auswanderung“ der Quoten-Studis

Die Ärztekammer OÖ versucht auf die Bundespolitik (wieder einmal) Druck zu machen: Diesmal geht es um den Ärztemangel. Bereits jetzt sind bundesweit alleine mehr als 100 Hausarzt-Praxen unbesetzt, in Oberösterreich sind es inklusive aller Fachrichtungen 55. Und der Mangel an Medizinern wird sich deutlich verschärfen. Bereits jetzt sind bundesweit 3474 Ärzte über dem Pensionsalter tätig. Gleichzeitig sank die Zahl der Medizin-Absolventen stark, obwohl es mehr Studienplätze gibt. Schuld ist, so Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser, die EU-Quote: 25% der Studenten kommen aus dem EU-Raum, meist Deutsche.