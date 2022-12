„Die Bewohner von Kindberg haben einfach Angst“

Schon in einem Monat sollen die ersten Flüchtlinge im ehemaligen Pflegezentrum Kindberg in der Steiermark untergebracht werden. Viele davon könnten ärztliche Betreuung benötigen. Sind Mediziner und Krankenhäuser darauf vorbereitet? Wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Wir haben uns in Kindberg umgehört.