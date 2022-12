„Das Gesundheits-System darf nicht kollabieren“

Drexler-Brief an Innenminister liegt „Krone“ vor

Dem schwarzen Landeshauptmann Christopher Drexler ist das Asyl-Projekt seines Parteikollegen in Wien von Beginn an ein Dorn im Auge. Jetzt untermauert er seine Kritik mit einem geharnischten Brief, den er - gemeinsam mit seinem SPÖ-Vize Anton Lang - an Karner adressiert hat. Das Schreiben liegt der „Krone“ vor: „Es ist der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) und dem Innenministerium bisher nicht gelungen, die Befürchtungen der Bevölkerung auszuräumen“, heißt es gleich zu Beginn.