Illegale EU-Einreisen nahmen im Jahr 2022 zu

Giorgia Meloni will Seeblockade

Vor dem Internationalen Tag der Migranten an diesem Sonntag werben manche Politiker für noch stärkere Maßnahmen gegen Einwanderer ohne Erlaubnis: Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) fordert von der EU Geld für Grenzzäune in Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Er will „das Tabu Zäune brechen“, wie er sagte. Italiens ultrarechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni machte sich schon im Wahlkampf für eine Seeblockade im Mittelmeer und Migranten-Lager in Afrika stark.