Migranten aus Belarus: Litauens Grenzzaun fertig

Die illegale Einwanderung in dem EU-Land ist in diesem Jahr stark angestiegen. Rund 4200 überwiegend aus dem Nahen Osten und Afrika stammende Menschen überquerten die Grenze von Belarus nach Litauen. Der Westen wirft Belarus und seinem Verbündeten Russland eine Manipulation der Flüchtlingsbewegungen vor und sieht darin einen Teil „hybrider“ Kriegsführung. Die Regierung in Minsk weist den Vorwurf zurück.