Ortlieb: „Man muss hier mit dem Kopf angreifen“

Gut gelaunt, aber hoch konzentriert - unsere Speed-Damen haben sich für das Triple in St. Moritz viel vorgenommen. Allen voran Nina Ortlieb. Die Vorarlbergerin hat in Lake Louise mit Platz zwei in der zweiten Abfahrt aufhorchen lassen. Zu Hause wurde die 26-Jährige mit Glückwünschen überhäuft. „Papa und die gesamte Familie waren extrem erleichtert, dass es so gut geklappt hat. Ja, die Stimmung daheim war wirklich gut. Ich habe die letzten Tage genossen.“ Etwas Training, Kondition, Ausdauer und Kraft. „Und nun hier bei den Trainings den letzten Feinschliff finden“, ist Ortlieb vor der heutigen Abfahrt zuversichtlich. In den letzten zwei Jahren musste sie sieben Operationen über sich ergehen lassen, dachte jedoch nie ans Aufhören. „War kein Thema, dafür bin ich noch zu jung. Und es steckt noch viel in mir, das ich zeigen will. Kämpfen lohnt sich immer, und das hat sich auch bei mir bewahrheitet“, konterte die Tochter des Abfahrts-Olympiasiegers von 1992.