Abfahrt der Damen in St. Moritz ab 10.30 Uhr LIVE

„Für mich ist es wichtig, da herunter ein gutes Gefühl aufzubauen, weil ich das da brauche. Ich bin hier immer sehr nervös am Start“, sagte Puchner. Das liege „sicher am Abfahrtssturz“, der vor allem bei den ersten Schwüngen nach der Rückkehr „doch immer wieder zum Vorschein kommt“. Die 30-Jährige war aber zuversichtlich, dies bei den Rennen ausblenden zu können. Besser als 19. war sie in vier Super-Gs nach dem Sturz in St. Moritz nicht mehr.