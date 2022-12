High-End-Gaming von EPOS Audio gewinnen

Mikrofon bringt Game auf das nächste Level

Das B20 Streaming Mikrofon ist indessen der perfekte Begleiter für alle die hohen Wert auf klare Kommunikation legen. Dank seiner vier Richtcharakteristika - Niere, Stereo, Acht (bidirektional) und Kugel (omnidirektional), passt es sich an jede Aufnahmesituation an. Dank Noise Gate, Side Tone und Geräuschunterdrückung und vielen weiteren Funktionen in der EPOS Gaming Suite kann das B20 genau auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Egal ob Gaming-Session, Sprach-Chats, Streamen oder Podcasts, mit dem B20 Streaming Mikrofon geht auch in jedem noch so hitzigem Gefecht kein Detail mehr verloren.